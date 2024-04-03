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Şanlıurfa'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Ceylanpınar'ın kırsal Muratlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile kavga etti. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada M.Ç. ve A.Ç. isimli şahıslar silahla, H.E. isimli kadın ise bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan M.Ç. Şanlıurfa'ya sevk edildi. Kırsal mahalleye giden jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Ahmet Z., İbrahim Z. ve Ali Z.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.