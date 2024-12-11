Şanlıurfa'da silahlı ve taşlı saldırı

3.Sayfa

ABD, bundan sonra ne yapacak! Suriye planlarını açıkladılar

Şanlıurfa'da kazma kürek ve silahla işyerine saldırı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir işyerine, silah, kazma, kürek ve sopalarla saldırı düzenlendi. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesinde meydana geldi. Henüz kimlikleri tespit edilemeyen bir grup, inşaat malzemeleri satan işyeri sahipleri ve çalışanlarına silah, kazma, kürek ve sopalarla saldırdı. Saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak saldırganların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.