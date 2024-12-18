Şanlıurfa\'da Sokak Kavgası: Darp Anları Kamerada

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Şanlıurfa'da yol ortasında bir grubun saldırısına uğrayan kişinin tekme tokat dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yol ortasında taraflardan biri tekme ve tokat dövüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Darp edilen kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan darp anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ŞANLIURFA