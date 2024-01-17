Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütüne yönelik 11 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 kilo 462 gram sentetik uyuşturucu, 54 gram esrar, 4 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
17.01.2024 - 22:36,
Güncelleme: 22:43
Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinin yanı sıra Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde belirlenen 11 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 462 gram sentetik uyuşturucu, 54 gram esrar, 4 pompalı tüfek, 1 tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Şanlıurfa, Soruşturma, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika