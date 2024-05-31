Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa\'da terör operasyonu: 11 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda aralarında DEM Parti Suruç Belediye Meclis Üyelerinin de olduğu 11 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında cep telefonları, sim kartlar, tablet bilgisayar ve örgütsel materyaller bulunuyor.

31.05.2024 12:49  Güncelleme: 12:56
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Şanlıurfa'da jandarma düzenlenen terör operasyonunda aralarında DEM Parti Suruç Belediye Meclis Üyelerinin de olduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı tarafından PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü adına sözde YPS yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Suruç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında DEM Parti Belediye Meclis Üyeleri Müslüm K. ve Mustafa Ö.'nin de bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarda 3'ünün Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda ise, 11 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet laptop, 6 adet flaş bellek, 9 adet hafıza kartı, 3 adet CD, 2 adet örgütsel kitap ile 19 adet örgütsel fotoğraf ele geçirildi.

Mart ayında gerçekleştirilen operasyonda ise 21 zanlı gözaltına alınmış, bu zanlılardan 17'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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