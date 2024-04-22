Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa\'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

22.04.2024 22:30
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar ise sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 20.00 sıralarında Birecik ilçesi ile Halfeti ilçesini birbirine bağlayan kültür yolu üzerinde yaşandı. Ahmet Aydın D.'nin kullandığı 27 TY 287 plakalı ticari araç ile Mahmut Kılıç'ın (47) kullandığı 27 AU 410 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılar Mahmut Kılıç, Ahmet Aydın D., Bedriye K., Önder K., İbrahim Halil K. ve Hüseyin K.'yi sıkıştıkları araçların içerisinden çıkartmak için yoğun çaba harcadı.

Kurtarmak isterken az daha öldürüyorlardı

Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar araçların etrafını kapattı. Yaralılara müdahale etmekte zorlanan ekipler, sık sık vatandaşları uzaklaşmaları yönünde uyardı. Bazı vatandaşların yaralıların sıkıştığı aracın üzerine çıkıp zıplaması ise 'pes' dedirtti. Ekiplerin zor şartlar altında çıkartmayı başardığı yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mahmut Kılıç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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