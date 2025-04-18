Şanlıurfa\'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Yardımcı Mahallesi Başgöze mevkinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 25 DF 691 plakalı otomobil ile 35 LG 5767 plakalı otomobil çarpıştı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.