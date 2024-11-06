Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 550 gram skunk ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bir adrese yönelik düzenlenen operasyonda 2 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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