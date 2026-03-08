Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları belirlenen 2 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 5 parça halinde 2 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. - ŞANLIURFA
