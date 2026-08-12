Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 24 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kök kenevir ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir ilçesinde de İl Jandarma Komutanlığı, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Çalışmada 14 kök kenevir ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili gözaltına alınan şüphelerin karakoldaki işlemleri sürüyor.