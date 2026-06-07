Şanlıurfa\'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin hırsızlık suçundan 27 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen 3 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 34 adet uyuşturucu hap, 443 gram bonzai, 3 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yapılan detaylı incelemede şahıslardan birinin hırsızlık suçundan kesinleşmiş 27 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı öğrenildi. - ŞANLIURFA