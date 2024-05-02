Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde düzenledikleri operasyonda 6 kilo 105 gram esrar, 1 kilo 98 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirdi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.05.2024 16:05
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada; 6 kilo 105 gram esrar, 1 kilo 98 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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