Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 30 kg esrar ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

15.02.2025 11:44
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Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 7 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önüne geçilmesi, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis ve jandarma ekiplerinin, Şanlıurfa merkez ve Viranşehir'deki 3 ayrı adrese gerçekleştirdiği operasyonda, 30 kilogram esrar maddesi, 1 kilo 180 gram eroin maddesi, 220 gram bonzai maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 hassas terazi, 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

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