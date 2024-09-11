Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 31 kilo 650 gram uyuşturucu ile 12 kilo 387 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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