Şanlıurfa'da yağmadan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmasında, yağma suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Karaköprü ilçesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yağma suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, hakkında "yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D. isimli şahıs, 8 Eylül 2026 tarihinde Karaköprü ilçesinde gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalar sonucunda yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalanan Ö.D., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.
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