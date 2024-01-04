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Şanlıurfa'da Yasak Misina Ağı Kullanan Şahsa Para Cezası - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yasak Misina Ağı Kullanan Şahsa Para Cezası

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yapılan çalışmada, kırsal Çiçekalan Mahallesi yakınlarında kullanımı yasak olan misina ağı ile balık avlayan bir şahsa 5 bin 628 Türk lirası idari para cezası kesildi.

Şanlıurfa\'da Yasak Misina Ağı Kullanan Şahsa Para Cezası
04.01.2024 - 17:23,
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kullanılması yasak olan misina ağ ile balık avlayan şahsa para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri ile Birecik Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak balık avcılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Fırat Nehri üzerinde yapılan çalışmada S.K. isimli şahsın kırsal Çiçekalan Mahallesi yakınlarında kullanımı yasak olan misina ağ ile balık avladığı belirlendi. Toplam 3 parçadan oluşan 600 metre ağa el koyan ekipler, S.K. isimli şahsa 5 bin 628 Türk lirası idari para cezası uyguladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Yasak Misina Ağı Kullanan Şahsa Para Cezası - Son Dakika
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