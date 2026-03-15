Şanlıurfa\'da Yaşlı Adam Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesindeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile 3'üncü Sanayi Bölgesi (OSB) arasında yaşandı. Bir davetten dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Bozan Kırat'a, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kaza sonrası sürücü otomobiliyle kaçarken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kırat'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan sürücünün daha sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA