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Şanlıurfa'da Yılbaşı Denetimleri: 83 Kişi Gözaltına Alındı, Araç Sürücülerine Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yılbaşı Denetimleri: 83 Kişi Gözaltına Alındı, Araç Sürücülerine Cezalar Kesildi

Şanlıurfa'da polisin yaptığı yılbaşı denetimleri kapsamında 83 kişi gözaltına alındı ve birçok araç sürücüsüne ceza kesildi. Şehir merkezinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasına 3 bin 500 personel katıldı. Uygulama sonucunda 16 bin 500 kişi sorgulandı ve 83 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 220 eğlence mekanı denetlendi ve usule aykırı olan 25 mekana para cezası verilerek mühürlendi. Denetimler gece geç saatlere kadar devam edecek.

Şanlıurfa\'da Yılbaşı Denetimleri: 83 Kişi Gözaltına Alındı, Araç Sürücülerine Cezalar Kesildi
01.01.2024 - 00:14,  Güncelleme: 00:17
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Şanlıurfa'da polisin yaptığı yılbaşı denetimleri çerçevesinde 83 kişi gözaltına alındı, çok sayıda araç sürücüsüne ceza kesildi.

Şanlıurfa'da 3 bin 500 personelin katılımıyla kent merkezinde yılbaşı için asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Uygulamada, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Motosikletli yunus timleri ve devriye ekipler Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de görevli olarak katıldı. Ekipler, denetim çerçevesinde şüpheli görülen şahısları GBT sorgusu ve üst aramasına tabi tuttu. Durdurulan araçlar ve motorların bagaj bölmeleri ve saklama kabini olarak kullanılacak yerler didik didik arandı. Şanlıurfa'nın farklı noktalarında düzenlenen uygulamada, 16 bin 500 şahıs sorgulandı. Çok sayıda araç sürücüsüne ceza kesildi. Ekipler tarafından yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamalarında çeşitli suçlardan araması bulunan 83 şahıs gözaltına alındı. 220 eğlence mekanın denetlendiği uygulamada usule aykırı bulunan 25 günü birlik eve ise 300 bin lira para cezası kesilerek mühürlendi. Ekiplerin denetimi gece geç saatlere kadar devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Karaköprü, Şanlıurfa, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Yılbaşı Denetimleri: 83 Kişi Gözaltına Alındı, Araç Sürücülerine Cezalar Kesildi - Son Dakika


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