Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 6 kişi yaralandı. Otobüs, Suruç ilçesi yakınlarında şarampole devrildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.05.2024 15:23
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine doğru seyir halinde olan Cemil S. idaresindeki 38 ZY 888 plakalı yolcu otobüsü, Suruç ilçesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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