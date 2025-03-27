Şanlıurfa'da Zabıta Ekiplerinden Ramazan Bayramı Öncesi Sıkı Denetim - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Zabıta Ekiplerinden Ramazan Bayramı Öncesi Sıkı Denetim

Şanlıurfa\'da Zabıta Ekiplerinden Ramazan Bayramı Öncesi Sıkı Denetim

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde şekerleme ve kuruyemiş satan işletmelerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koydu ve gerekli yasal işlemleri başlattı. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla sıkı denetimler gerçekleştirildi.

27.03.2025 13:09  Güncelleme: 13:11
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde özellikle şekerleme ve kuruyemiş satan işletmelerde titiz denetimler gerçekleştirerek, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koydu ve gerekli yasal işlemleri başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi halkın sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte, özellikle gıda ürünleri satan işletmelere yönelik yapılan denetimler, şekerleme ve kuruyemiş satışı yapan dükkanlarda yoğunlaştırıldı.

Zabıta ekipleri, başta kuruyemiş, çikolata ve şeker satan dükkanlar olmak üzere, çok sayıda işletmede titiz denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve fiyat etiketleri dikkatlice kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Tarihi geçmiş ürün satan işyerlerine yasal düzenlemelere uygun şekilde cezai işlemler uygulandı.

Ayrıca, bayram öncesinde tüketicilerin sağlığını riske atmamak adına işletmelerin gıda güvenliği standartlarına uyması gerektiği vurgulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Zabıta Ekiplerinden Ramazan Bayramı Öncesi Sıkı Denetim - Son Dakika

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