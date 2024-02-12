Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı ve 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.02.2024 14:32
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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan sürücüleri belirlenemeyen 63 AGG 663, 34 BMF 839, 54 BM 473, 35 AS 5047, 07 BAJ 806 plakalı araçlar, birbirine çarptı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı
Kaynak: İHA

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