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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi, Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.