Şanlıurfa Harran'da motosiklet kazasında genç öldü, otomobil sürücüsü gözaltında - Son Dakika
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Şanlıurfa Harran'da motosiklet kazasında genç öldü, otomobil sürücüsü gözaltında

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Şanlıurfa Harran\'da motosiklet kazasında genç öldü, otomobil sürücüsü gözaltında
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Şanlıurfa Harran\'da motosiklet kazasında genç öldü, otomobil sürücüsü gözaltında
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Balgat Çatı mevkiinde akşam saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Harran ilçesine bağlı Balgat Çatı mevkiinde meydana geldi. M.Ö. (29) yönetimindeki 47 AAP 404 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen İsa Gümer'in (25) kullandığı 63 AIV 130 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Gümer, sağlık ekiplerince ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması üzerine Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gümer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Musa Özdemir, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
MotosikletŞanlıurfaJandarma3. SayfaBalgatHarranGüncelSon Dakika

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