Şanlıurfa-Mardin kara yolunda seyir halindeki bir tır alev aldı - Son Dakika
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Şanlıurfa-Mardin kara yolunda seyir halindeki bir tır alev aldı

Şanlıurfa-Mardin kara yolunda seyir halindeki bir tır alev aldı

Şanlıurfa-Mardin kara yolunda seyir halindeki bir tırın dorse kısmı alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

16.04.2024 09:28
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Şanlıurfa- Mardin kara yolunda seyir halindeki bir tır alev aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Şanlıurfa - Mardin kara yolunun 30'uncu kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CPT 51 plakalı tır, seyir halindeyken alev aldı. Tırın dorse kısmının yandığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti. Çekici ile dorseyi ayıran sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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