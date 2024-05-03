Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/YPG terör örgütüne yönelik çalışmalar yapıldı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 14 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 5 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

03.05.2024 18:39
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Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 3 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyon yapıldı. Şanlıurfa merkezli Hatay, Mersin, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 14 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E, H.A. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu 5 kişinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Kaynak: İHA

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