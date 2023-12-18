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Şanlıurfa'nın Suriye sınırında ilk defa domuz görüldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'nın Suriye sınırında ilk defa domuz görüldü

Şanlıurfa'nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde sürekli görülen domuzlar, bu defa Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde de ortaya çıktı. İş makinesiyle kovalanan domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Şanlıurfa\'nın Suriye sınırında ilk defa domuz görüldü
18.12.2023 - 12:28,
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Şanlıurfa'nın Suriye sınırında ilk defa domuz görüldü. Tarlada çalışan çiftçi, domuzları iş makinesiyle kovaladı.

Daha önce Şanlıurfa'nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde sürekli görülen domuzlar bu defa Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde de görüldü. Sınıra yakın bölgede görülen 2 yetişkin domuz, tarlaların içerisinde ilerledi. Domuzların geldiğini gören bir çiftçi iş makinesine binerek kovaladı. Bir süre bölgede dolaşan domuzlar daha sonra gözden kayboldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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