Şanlıurfa Siverek'te hayvan pazarındaki kavgayı jandarma ayırdı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek'te hayvan pazarındaki kavgayı jandarma ayırdı, 1 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Siverek\'te hayvan pazarındaki kavgayı jandarma ayırdı, 1 kişi yaralandı
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Şanlıurfa Siverek'te hayvan pazarında sabah saatlerinde iki grup arasında başlayan tartışma, sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Jandarma ekipleri tarafları ayırdı; kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı, pazarda güvenlik önlemleri artırıldı ve inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan pazarında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Siverek Hayvan Pazarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çok sayıda kişinin karıştığı kavgaya jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga sırasında yaralanan S.Ö. (30), olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, hayvan pazarında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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