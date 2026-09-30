Şanlıurfa Siverek\'te karşıya geçen 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, yaralandı

Şanlıurfa Siverek'te karşıya geçen 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine çocuk otomobille hastaneye kaldırıldı, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İnceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, ilçenin Şirinkuyu Mahallesi 35 Metre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 11 yaşındaki M.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, sürücünün durumu fark etmesi üzerine, yaralı çocuk otomobille hastaneye kaldırıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna kaydedildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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