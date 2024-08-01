Şanlıurfa Valisi, feci kaza sonucu hayatını kaybeden çocuklar için açıklama yaptı - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi, feci kaza sonucu hayatını kaybeden çocuklar için açıklama yaptı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 çocuğun hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanması üzerine incelemede bulunarak açıklama yaptı. Vali Şıldak, kazanın sebebini ve sorumlularını belirlemek üzere çalışmaların devam ettiğini belirtti ve hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi.

01.08.2024 23:32
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 5 çocuğun hayatını kaybettiği, 2'si yetişkin 3 kişinin ise yaralandığı kaza bölgesinde incelemede bulunarak açıklama yaptı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde yaşanan feci kazada 5 çocuk hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi alan Vali Şıldak, basın mensuplarına açıklama yaptı. Şıldak, "Bu akşam il merkezinde Eyyübiye ilçemiz sınırlarında, Akçakale yolu üzerinde maalesef elim bir trafik kazası yaşadık. Kaza seyir halindeki bir aracın bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkıp yol kenarında bulunan yaya vatandaşlarımıza ve park halindeki 2 araca çarpması suretiyle gerçekleşiyor. 21.30 sıralarında kaza vuku buluyor ve maalesef 5 vatandaşımızı kazada kaybetmiş durumdayız. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza öncelikle başsağlığı diliyorum. Maalesef bunlar çocuk yaşta vatandaşlarımız. Yaş tespiti yapılacak. 2 çocuğumuzu olay yerinde, 3 çocuğumuzu ise hastanede müdahale esnasında kaybettik. Yine 3 yaralımız var. İki yetişkin ve bir çocuk olmak üzere. Bunlardan da 1 yetişkin vatandaşımızın maalesef durumu ağır. Şu an onlar tedavi altında. Yol trafiğe kapalı. Trafik ekiplerimiz ve cumhuriyet savcımız olay yerinde. Olayın oluş sebebini ve bu konudaki sorumlulukları belirleyecekler. Tabi ben öncelikle Şanlıurfa'ya, vatandaşlarımıza başsağlığı dilemek istiyorum. Böylesine üzüntü verici ve anlık bir sebepten dolayı meydana gelen kazanın sonuçları ağır oldu. Her zaman ifade ettiğimiz gibi trafik hata affetmiyor ve 5 çocuğumuzu maalesef kaybetmiş durumdayız. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Ben ailelerine başsağlığı diliyorum. Bütün ülkemize ve şehrimize başsağlığı diliyorum. Biz de olay yerindeyiz. Hem vatandaşlarımıza başsağlığı dilemek hem de buradaki çalışmaları koordine etmek üzere olay yerindeyiz. Burada bütün birimlerimiz, olayın vahametini gördük. Şimdi de buradan hastaneye geçip yaralılarımızla ilgileneceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa Valisi, feci kaza sonucu hayatını kaybeden çocuklar için açıklama yaptı - Son Dakika

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