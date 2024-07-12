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Şantaj ve videolarla tehdit edip yönetimi bırakmasını istediler

Yönetim kurulu öncesinde otobüs firmalarının rekabetine şantaj girdi

Başkanlığı bıraksın diye her yolu denediler, ailesi ile tehdit ettiler

SAKARYA - Sakarya'da, VİB Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Akın'ın kardeşinin olduğu görüntüleri montajlayıp ürettikleri cinsel içerikli video ile şantajda bulunarak Suat Akın'ın başkanlığı bırakmasını isteyen, ailesine zarar verecekleri yönünde tehditte bulunanlar savcılığın soruşturması ile ortaya çıktı. Şantajın arkasında olduğu ileri sürülen rakip firmanın sahibinin oğlu hakkında 'tehdit' suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İddiaya göre, yönetim kurulu öncesinde VİB Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Akın'a, başkanlığı bıraktırabilmek için çirkin bir şantaj yapıldı. Başkan Suat Akın'ın yurt dışında olmasını fırsat bilerek hem firmaya siber saldırıda bulundular hem de yönetim kurulu seçimi öncesi yöneticilerin olduğu WhatsApp grubuna, Suat Akın'ın kardeşi Soner Akın'ın olduğu ve montajla üretilen cinsel içerikli videolar gönderildi. Şehirde kısa sürede kulaktan kulağa yayılan görüntüler ve tehditlerin ardından harekete geçen Suat Akın, maruz kaldığı çirkin olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şantajda bulunup, ailesiyle tehdit ettiler

Suat Akın'ı yurt dışı telefon numaralarıyla arayıp, mesajlar atanlar, Akın'ı bir yıldır takip ettiklerini, başkanlığa devam etmesi durumunda kendisine ve ailesine zarar vereceklerini, Akın'ı insan içerisine çıkarmayacakları yönünde tehdit edip, şantajda bulundular. Suat Akın savcılığa verdiği dilekçesinde kendisini yurt dışı telefonundan arayan kişinin, "Sen bizim cemaate yanlış yaptın. Hocanın adamlarına yanlış yaptın. Seni 1 yıldır takip ediyoruz, nerelere gidip ne yaptığını biliyoruz. Seni ve aileni öldüreceğiz, imha edeceğiz" şeklinde tehditte bulunduğunu söyledi.

Şikayette bulundu, FETÖ'den şüphelendi: Şantaj ortaya çıktı

Tehdit ve şantajda bulunulması üzerine Suat Akın, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Suat Akın geçmiş dönemlerde kendisinin FETÖ hakkında şikayette bulunduğunu, hala FETÖ ile iltisaklı bulunan kişilerle husumetli olması sebebi ile bu videonun kendisine şantaj olarak kullanıldığını düşündüğünü belirtti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemelerle kısa sürede şantajı yapan ve şantajda görüntüleri olan kadın belirlenerek ifadesi alındı. Emniyet ekipleri, 24 yaşındaki N.T. isimli kadın ile rakip otobüs firmasının sahibinin 26 yaşındaki oğlu T.Ç.'nin telefonlarına el koyarak, yazışmaları inceledi.

Genç kadın her şeyi anlattı

N.T. ifadesinde, arkadaşı olan T.Ç. ile buluştuğunda Soner Akın ile plan dahilinde arkadaş olduğunu söylediğini belirtti. T.Ç.'nin ilk etapta kendisine inanmadığını ifade eden N.T., kendisinin bunun üzerine Soner Akın ile olan fotoğraf ve görüntülerini gösterdiğini, T.Ç.'nin telefonunu alarak bu fotoğraf ve görüntüleri aldığını belirtti. N.T. telefonundaki videoların cinsel içerikli olmadığını söyledi. Bu olaydan sonra VİB Turizm yöneticilerin tehdit edildiğini öğrendiğini belirten N.T., bunun üzerine T.Ç. ile görüştüğünü ve T.Ç.'nin kendisine, "Senden aldığım video üzerinde oynama yaptım. Soner'in yüz kısmını kırparak başka video üzerine yerleştirdim ve yönetim kurulu üyelerine gönderdim. Zaten onlar düşmanlarım bu videoyu ben değil başkaları hallediyor, video İstanbul'da yapıldı" diyerek olayı anlattığını ifade etti. N.T. videonun içeriğini sorduğunda cevap alamadığını ve tedirgin olduğunu belirtti.

Suat Akın'ın bir videosunu bulup gönder, yaparsan 750 bin TL gönderirim

N.T. ifadesinde T.Ç.'nin para teklifini de anlattı. N.T. kendisini arayan T.Ç.'nin, Suat Akın ile ilgili videolar lazım olduğunu söyledi. N.T. ertesi gün T.Ç.'nin kendisini yeniden aradığını, "Suat Akın'ın bir videosunu bulup gönder, eğer yaparsan 750 bin TL gönderirim" diye teklifte bulunduğunu, kendisinin teklifi yine kabul etmediğini ifade etti. N.T. ifadesi sırasında T.Ç. hakkında şikayetçi olduğunu beyan etti. N.T. soruşturma çerçevesinde hem şüpheli hem de şikayetçi olarak yer aldı. Ayrıca yapılan incelemelerde N.T. ile T.Ç. arasındaki kayıtlar da ortaya çıkarıldı. N.T., savcılığa verdiği ifadesinde T.Ç.'nin kendisine İstanbul'da bulunan ağabeyi M.E.Ç.'nin görüntüleri başka birine montaj yaptırdığını, olaydan T.Ç.'nin babasının da bilgisi dahilinde olduğunu ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmedi, mahkeme iddianameyi kabul etti

İfadesi alınan T.Ç. ise yaklaşık 1 yıl önce VİB Turizm firması ile aralarında tartışma olduğunu, bu olaydan sonra aralarında başka tartışma olmadığını belirtti. T.Ç. ifadesinde N.T. isimli kadını tanımadığını, kendisine teklifte bulunmadığını, şahısların görüntülerini montajlayıp kimseye göndermediğini ifadesinde söyledi. Sakarya 2. Sulh Ceza Hakimliği 'tehdit' suçundan soruşturma başlatılan T.Ç. hakkındaki iddianameyi kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunduğunu, bu sebeple Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebinin kabulüne karar verdi.

"Oynanan oyunu ortaya çıkardık, şuan adli süreç devam ediyor"

Başından geçenleri anlatan Suat Akın, "Yabancı telefon numarasından tehdit edildim ve o tarihte yurt dışına gidiyordum, yoldaydım. Bir gün sonrasında bizim muhasebe programımıza siber bir saldırı olduğunu öğrendim. Devamında bu hem tehdit hem de siber saldırı ile alakalı suç duyurusunda bulundum. Tehditler iyice çirkinleşmeye başladı. Yakın bir tarihte genel kurul yapılacaktı. Bu genel kurul öncesinde 'biz bunu rezil edeceğiz, aday olmasın, çekilsin' gibi birtakım söylemler bize ulaştı. İşin peşine düşerek emniyet ekiplerinin de araştırmaları ile birlikte bu olayı kimlerin yaptığını ortaya çıkardık. İstanbul'da bir tane kız bulmuşlar ve 750 bin lira para teklif etmişler, benim videomu çekmesi için. Bu kişi olayı detaylı bir şekilde hem bize hem de gerekli mercilere anlattı. Yönetime aday olmamam için bir operasyon yapıldı, ama biz bu tehditlere boyun eğecek bir aile değiliz. VİB Turizm'in üzerine böyle bir oyun oynadılar ama bizde, şükürler olsun bu işi çözdük, bütün her şeyi şeffaflığı ile ortaya çıkararak oyunlarını bozduk. Şantaj ortaya çıktıktan sonra bizi karalamaya çalışan kişiler Genel Kurula gelemedi. Şuan adli süreç devam ediyor. Bu işin içerisinde olan kişilerin çoğu şuan bu otogarın çevresine bile gelemiyor. Bu işi en yakın zamanda çözüme kavuşturan emniyet ekiplerimize teşekkür ederim" diye konuştu.