Şantiyede korkutan yangın: İşçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde köy evleri şantiyesinde meydana gelen yangında işçilerin kaldığı 15 konteyner kullanılamaz hale geldi. Alevlerin konteynerleri sardığı dehşet anlarıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Defne ilçesi Üzengili Mahallesi'nde meydana geldi. K öy evleri şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında Jandarma ve sağlık ekipleri de hazır bulundu. Alevlerin konteynerleri sardığı dehşet anları cep telefonuna yansırken yangında15 konteyner kullanılamaz hale geldi.

İşçiler, duman kokusu üzerine konteynerleri boşalttıklarını dile getirdiler.