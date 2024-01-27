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Şantiyede yangın sonrası patlama: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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Şantiyede yangın sonrası patlama: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Tokat'ta bir inşaatta meydana gelen yangın sonrası depoda bulunan oksijen tüpleri patladı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken itfaiye ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın, kent merkezi Yeniyurt Mahallesi'nde yapımı devam eden Hüseyin Akbaş Spor Salonu inşaatında meydana geldi. Şantiyenin yatakhane bölümünde başlayan yangın, depoya sıçradı. Yangın ile birlikte depoda bulunan oksijen tüpleri patladı. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında bir vatandaşın dumandan etkilenen köpeği kucağında çıkardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoğun dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

27.01.2024 - 14:21,
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Şantiyede yangın sonrası patlama: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

TOKAT - Tokat'ta bir inşaatta meydana gelen yangın sonrası depoda bulunan oksijen tüpleri patladı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken itfaiye ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, kent merkezi Yeniyurt Mahallesi'nde yapımı devam eden Hüseyin Akbaş Spor Salonu inşaatında meydana geldi. Şantiyenin yatakhane bölümünde başlayan yangın, depoya sıçradı. Yangın ile birlikte depoda bulunan oksijen tüpleri patladı. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında bir vatandaşın dumandan etkilenen köpeği kucağında çıkardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoğun dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Şantiyede yangın sonrası patlama: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şantiyede yangın sonrası patlama: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor - Son Dakika


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