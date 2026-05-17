Alevlere teslim olan evde anne ve 3 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alevlere teslim olan evde anne ve 3 çocuk dumandan etkilendi

Alevlere teslim olan evde anne ve 3 çocuk dumandan etkilendi
17.05.2026 17:42  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 katlı bir evin son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 katlı bir evin son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın esnasında evde bulunan ve dumandan etkilenen anne ile 3 çocuğu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Köy İçi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.G.'ye ait 3 katlı evin son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, evden yükselen yoğun dumanlar ilçe merkezi başta olmak üzere birçok noktadan fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın esnasında evde mahsur kalan ve yükselen dumandan etkilenen anne ile 3 çocuğu, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonucu evde maddi hasar meydana gelirken, olaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan evde anne ve 3 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Belediye binası önünde “makam aracı“ pozu Belediye binası önünde "makam aracı" pozu
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza
5 bin TL için kuzen katili oldu 5 bin TL için kuzen katili oldu
Efes 2026’da güç gösterisi MSB’den dost ülkelerle ortak mesaj Efes 2026'da güç gösterisi! MSB'den dost ülkelerle ortak mesaj

19:11
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
19:10
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
18:39
Kadıköy’de sağanak yağış Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
Kadıköy'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 19:26:02. #7.12#
SON DAKİKA: Alevlere teslim olan evde anne ve 3 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.