Sapanca\'da Kavga: 23 Yaşındaki Genç Öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 kişi arasında çıkan ve 23 yaşındaki gencin ölümüyle neticelenen kavgada tutuklu bulunan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Söz hakkı verilen tutuklu sanık K.Y.Y., "Kısa bir süre konuştuktan sonra Yasin Emre Solmaz, elini beline atarak üzerime doğru koştu. Üzerinde silah olduğunu düşünerek yanımdaki bıçağı 'Yaklaşma' diyerek salladım. Ben doğrudan maktulü hedef almadım. Yaralandığını anlamadım. Öldürme kastıyla hareket etmedim" derken diğer tutuklu sanık E.Y., "Maktul, önce dudağıma ardından çıkan tartışmada yaşanan itişmeler esnasında ise sol gözüme yumruk attı. Sinirlendiğim için kendi aracımın camına yumruk attım. Yanımda ki arkadaşlarımla olay yerinden ayrıldım" dedi.

26 Ocak tarihinde Sapanca ilçesinde Yasin Emre Solmaz (23) ve K.Y.Y.(19) ile E.Y. (20) arasında çıkan ters bakma tartışmasının büyümesiyle çıkan kavgada, K.Y.Y., Yasin Emre Solmaz'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Olayın ardından konuyla K.Y.Y. ile E.Y., A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.Y.Y. ve E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmaya, tutuklu sanıklar E.Y. ve K.Y.Y., taraf avukatları, maktul Yasin Emre Solmaz'ın ailesi ve tanıdıkları salonda hazır bulundu. Yoğun güvenlik kontrollerinin ardından kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından başlayan duruşma tarafların savunmalarının dinlenmesiyle devam etti.

"Sinirlendiğim için kendi aracımın camına yumruk attım"

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık E.Y.," Maktulü sima olarak tanıyordum. Aramızda husumet yoktu. Bir miktar alkol almıştık. Maktulün, konuşmamız esnasında bana dik dik baktığını fark ettim. Maktule neden öyle baktığını sorduğumda önce dudağıma, ardından çıkan tartışmada yaşanan itişmeler esnasında ise sol gözüme yumruk attı. Kavgayı yanımızdakiler ayırınca bende kendi aracıma yöneldim. Sinirlendiğim için kendi aracımın camına yumruk attım. Yanımda ki arkadaşlarımla olay yerinden ayrıldım. Elim kanadığı için hastaneye doğru yola çıktık. Yolda K.Y.Y., aracı çevirerek beni ikinci olayın yaşandığı yere götürdü. Hastaneye gittiğimizi düşünüyordum. Geldiğimizde olay yerinde M.K. ve Yasin Emre Solmaz vardı. Araçtan inip kavga etmeye gelmediğimizi belirttik. O esnada Yasin Emre Solmaz montunu ve şapkasını çıkarttı. Kavga niyetim yoktu. Yasin Emre Solmaz'a "Ben sana ne yaptım" diye sordum. O ise 'bana vurana bende vururum' dedi. Biz konuşurken M.K. bir anda hareketlendi. Yasin'in koştuğunu gördüm. Bende peşinden koştum. Ne olduğunu anlayamadım. Kimsede bıçak görmedim. Yaralanma yada kan görmedim. Olayın ardından arabaya bindiğimizde ne olduğunu öğrendim. Sanık K.Y.Y.'nin tehdit içerikli şeyler söylediğini duymadım. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Bıçağı 'yaklaşma' diyerek salladım"

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık K.Y.Y., "Yasın Emre Solmaz'ı mizaç olarak tanırım, kendisiyle bir husumetim yoktur. Tutuklu sanık E.Y. arkadaşım olur. Maktul ile olan ilk tartışmalarında yoktum. İkinci tartışmaya tesadüfen E.Y.'nin yanına geldim. E.Y.'nin elindeki kanı görünce hastaneye gitmek için yola çıktık. Arabayı ben sürüyordum. Yolda E.Y.'nin kanaması durunca hastaneye gitmeye gerek olmadığını karar verdik. Yolda maktulün tanıdığı ve olayda yaralanan müşteki M.K.'yi aradım. 'Gelin konuşalım, Sapanca küçük bir yer' diyerek yüz yüze gelme ihtimalimiz olduğundan tartışmayı çözmek istedim. Sapanca'daki elektrik kesintileri yüzünden yanımda bıçak taşırım. Bıçağın olayla bir ilişkisi yoktur. Taşıdığımı kimse bilmiyordu. Olay yerine vardığımızda "Biz buraya konuşmaya geldik, tartışmaya gelmedik" dedik. Buna rağmen Yasin Emre Solmaz agresifti. "Bana vurana bende vururum, konuşacak bir şey yok" diyerek küfür etti. Kısa bir süre konuştuktan sonra Yasin Emre Solmaz, elini beline atarak üzerime doğru koştu. Üzerinde silah olduğunu düşünerek yanımdaki bıçağı "Yaklaşma" diyerek salladım. Ben doğrudan maktulü hedef almadım. Yaralandığını anlamadım. Hatırlamıyorum. Daha sonra Yasin Emre Solmaz ve M.K. koşmaya başladı. Bende arabama yöneldim. Arabama binip olay yerinden uzaklaşırken karşı tarafa tehdit içerikli bir cümle sarf etmedim. M.K.'nin yaralandığını görmedim, bana müdahale ettiğini hatırlamıyorum. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Olay esnasında maktulün alkollü ve sinirli olduğu anlaşılıyordu. Bıçağımı dereye attım. Arkadaşlarım görmedi." diye konuştu.

"Karşı taraf 'sen çekil, sende araya gitme' gibi sözler söyledi"

Duruşmada söz hakkı verilen, olayda yaralanan müşteki M.K., "Bir husumetleri yoktu. Maktul arkadaşımdı, sanıkları tanırım. Sanık E.Y. ve arkadaşları bulunduğumuz yere geldiler. E.Y. maktule 'ne bakıyorsun' dedi. Yasın Emre Solmaz 'sen ne bakıyorsun' diyerek E.Y.'ye yumruk attı. Enes sinirlenip kendi arabasına yönelip camına yumruk attı. Olay büyümesin diye bölgeden ayrıldık. K.Y.'nin arabası ile yolda karşılaştık. Takip edilmemek için farklı yollardan gittim. Yasin Emre 'gelip özür dilesinler, bu iş kapansın' dedi. Bende 'bugün olmaz, yarın konuşuruz. Bugün kavga çıkar' dedim. Bir parkta durduk. 15 dakika içinde yanımıza sanıklar ile birlikte bir kaç kişi daha geldi. Hepsi araçtan indi. Niyetlerini anlamadım. Kavga çıkmasın diye Y.E. ile Yasin Emre'nin arasına girdim. Karşı taraf 'sen çekil, sende araya gitme' gibi sözler söyledi. Normal başlayan konuşmada sesler yükseldi. K.Y.Y., bir anda fırladı. Bıçağı Yasin Emre'nin karnına doğru vurdu. Koşmaya başladık. Bende yanındaydım. Yasin Emre sonrasında yere yığıldı. Yasin Emre ile ilgilenirken K.Y.Y., araç ile yanımızda durup "Yanlış kişiye bulaştınız" dedi. Olay nedeniyle şikayetçiyim. Yasin Emre'nin alkol aldığını görmedim" şeklinde konuştu. Söz alan müşteki avukatları, soruşturma aşamasında 3 şüpheli için verilen takipsizlik karına itiraz edildiğini, ilgili kişilerin tanık olarak dinlenemeyeceğini belirterek, sürecin beklenilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - SAKARYA