Sapanca'da Kaza: Baba Hayatını Kaybetti, Oğul Yaralı - Son Dakika
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Sapanca'da Kaza: Baba Hayatını Kaybetti, Oğul Yaralı

Kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu baba yaşamını yitirirken, oğlu ağır yaralandı.

29.11.2024 14:22
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile 3 tekerlekli motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında baba olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı. Polis kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, Yanık Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 HU 109 plakalı kamyonet ile 54 EG 109 plakalı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı. Feci kazada Feyzi Cahanker (78) ve oğlu Engin Cahanker (39) motosikletten yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kanlar içerisinde kalan baba Feyzi Cahanker'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan oğlu Engin Cahanker ise bölgede yapılan ilk müdahalesinin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı

Hayatını kaybeden adamın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, baba ile oğlu ayıran kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenilen kamyonet sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da Kaza: Baba Hayatını Kaybetti, Oğul Yaralı - Son Dakika

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