Sapanca\'da Trafik Kazası: Bir Ölü

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arifiye yönünde ilerleyen Ali Ersarı (35) kontrolündeki 41 ALB 889 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ensar Hünkar C. (32) idaresindeki 54 AGM 067 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerden Ali Ersarı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA