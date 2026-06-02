Sara Nöbeti Geçiren Sürücünün Belgesine El Konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sara Nöbeti Geçiren Sürücünün Belgesine El Konuldu

Sara Nöbeti Geçiren Sürücünün Belgesine El Konuldu
02.06.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta sara nöbeti geçiren sürücünün belgesine el konulurken, araç yolcu tarafından durduruldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken sara nöbeti geçirdiği belirlenen hafif ticari araç sürücüsünün sürücü belgesine trafik ekiplerince el konuldu. Diğer sürücüler için tehlike oluşturan araç, yanında bulunan yolcunun el frenini çekmesiyle durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, Alanya-Antalya D-400 kara yolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halinde bulunan Engin Önde idaresindeki 61 BU 101 plakalı hafif ticari araç, Manavgat Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı'nı geçtikten sonra yolda diğer sürücüleri tehlikeye düşürecek şekilde hareket etmeye başladı. Diğer araç sürücüleri için tehlike oluşturan araç, araçta yolcu olarak bulunan kişinin el frenini çekmesi suretiyle durdurularak yol kenarına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün sara nöbeti geçirdiği belirlendi. Trafik ekipleri tarafından sürücünün sürücü belgesine el konuldu.

Trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen tedavi amacıyla hastaneye gitmeyi kabul etmeyen ve aracıyla yoluna devam etmek isteyen sürücüye izin verilmezken, araç, yanında bulunan yolcuya teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Manavgat, Antalya, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sara Nöbeti Geçiren Sürücünün Belgesine El Konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama
Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu 8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı

10:08
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 10:22:27. #7.13#
SON DAKİKA: Sara Nöbeti Geçiren Sürücünün Belgesine El Konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.