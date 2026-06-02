Sara Nöbeti Geçiren Sürücünün Belgesine El Konuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken sara nöbeti geçirdiği belirlenen hafif ticari araç sürücüsünün sürücü belgesine trafik ekiplerince el konuldu. Diğer sürücüler için tehlike oluşturan araç, yanında bulunan yolcunun el frenini çekmesiyle durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, Alanya-Antalya D-400 kara yolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halinde bulunan Engin Önde idaresindeki 61 BU 101 plakalı hafif ticari araç, Manavgat Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı'nı geçtikten sonra yolda diğer sürücüleri tehlikeye düşürecek şekilde hareket etmeye başladı. Diğer araç sürücüleri için tehlike oluşturan araç, araçta yolcu olarak bulunan kişinin el frenini çekmesi suretiyle durdurularak yol kenarına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün sara nöbeti geçirdiği belirlendi. Trafik ekipleri tarafından sürücünün sürücü belgesine el konuldu.

Trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen tedavi amacıyla hastaneye gitmeyi kabul etmeyen ve aracıyla yoluna devam etmek isteyen sürücüye izin verilmezken, araç, yanında bulunan yolcuya teslim edildi. - ANTALYA