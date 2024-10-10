Şarampole yuvarlanmaktan kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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Şarampole yuvarlanmaktan kıl payı kurtuldu

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Antalya'da tur minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçları son anda fark ederek büyük bir kazadan kurtuldu.

10.10.2024 17:54
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Trafik ışıklarında bekleyen araçları son anda fark etti, şarampole yuvarlanmaktan kıl payı kurtuldu

Tur minibüsünün o anları güvenli kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçları son anda fark ederek tozu dumana kattı. Tur minibüsü ışıkta bekleyen tur otobüsüne çarpmaktan son anda kurtulurken, şarampolde bir süre yoluna devam ettikten sonra tali yolda durabildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tur minibüsü, sürücüsünün Tekandız mevkiinde kırmızı ışıklarda bekleyen araçları son anda fark etmesi nedeniyle şarampole inerken, ortalık tozla kaplandı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan görüntülere, araç sürücüsünün önünde hareket etmeye hazırlanan otobüse çarpmamak için direksiyonu kırarak şarampole indiği, trafik ışıklarına çarpmaktan da son anda kurtulduğu anlar yansıdı. Sürücünün cep yola girerek durduğu, kısa süre bekledikten sonra da yoluna devam ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

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