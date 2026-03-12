Saray'da Silahlı Kavga: İki Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Saray'da Silahlı Kavga: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Saray'da Silahlı Kavga: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
12.03.2026 17:23
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kardeş hayatını kaybetti, cenazeleri Samsun'da defnedildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir inşaat alanında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden iki kardeş, memleketleri Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkisinde bulunan bir inşaat sahasında meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önce "kız kaçırma" meselesi nedeniyle husumet bulunan Yusuf Çiğdem, Hasan Çiğdem, Halil U. ve İsa U. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, çıkan olayda kardeşler Yusuf Çiğdem ile Hasan Çiğdem hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, yapılan işlemlerin ardından memleketleri Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi. Karkucak Mahallesi'nde jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alınırken Yusuf Çiğdem ve Hasan Çiğdem için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Çiğdem kardeşlerin cenazeleri mahallede bulunan aile kabristanında toprağa verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saray'da Silahlı Kavga: İki Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Saray'da Silahlı Kavga: İki Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
