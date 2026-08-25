Denizli’de seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev aldı. Alev topuna dönen kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi'nde seyir halinde olan kamyonetten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, kamyoneti uygun bir yere çekerek araçtan indi. Sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından kamyonet alevlere teslim oldu. Sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında ağır hasar gören kamyonet kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.