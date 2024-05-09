Manisa Sarıgöl\'de Trafik Haftası etkinlikleri devam ediyor

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Trafik Haftası etkinleri tüm hızıyla devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri okullarda öğrencilere hem teorik hem de uygulamaları eğitimler vererek çocukların trafik konusunda daha bilinçli yetişmelerini sağlıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro Amirliğine bağlı ekipler Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Esin Akay İlkokulu öğrencilerine önce sınıfta video sunumu eşliğinde teorik bilgilendirme yaptı ardından da okulun önünden geçen Şehit Ali Suyabatmaz Caddesi üzerindeki yaya geçitlerinin kullanımı konusunda uygulamalı eğitim verdi.

Trafikte kurallara uymanın öneminin altının çizildiği eğitimleri öğrenciler dikkatle takip etti. Trafik ekipleri, öğrencileri mutlaka yaya geçitlerini kullanmaları konusunda uyarırken, trafik ışıklarının ve emniyet kemerinin önemi hakkında da açıklama yaparak, bilgilendirici broşürler dağıttı. - MANİSA