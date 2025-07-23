Sarıgöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda esrar, kenevir bitkisi ve kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D. (31) isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 187 gram esrar, 22 kök kenevir bitkisi, 205 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli H.D. hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin bölgede uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız sürüyor. - MANİSA