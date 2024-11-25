Sarıkamış\'ta maskeli hırsızlar tarafından çalınan hayvanlar bulundu

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Sarıkamış'ta maskeli 2 kişi tarafından çalınan küçükbaş hayvanlar polis ekiplerince bulundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde önceki gün Şehitler Mahallesi'nde Necati Bozkurt'a ait ahırın kapısı kırılarak 78 küçükbaş hayvan çalındı. Hayvanları çalınan Bozkurt, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarıyla küçükbaş hayvan hırsızlığını tespit etti.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonucunda ormanlık alanda atıl durumda olan taş binaların içinde 2'si telef olmuş, 69 küçükbaş hayvanı buldu. Bulunan küçükbaş hayvanlar sahibi Necati Bozkurt'a teslim edildi.

Hayvanlarını kısa sürede bulan polis ekiplerine teşekkür eden Necati Bozkuş, "Yaklaşık 4 gün önce kapım kırılarak hayvanlarım çalınmıştı. Ben İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdim. Sağ olsun onlarda hayvanlarımı bulup bana teslim ettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Hayvanlarına kavuşan Necati Bozkurt'un mutluluğu yüzüne yansıdı. Hayvanlarını teslim alan Bozkurt daha sonra evinin yolunu tuttu. - KARS