Kars'ın Sarıkamış ilçesinde durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü ile Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan operasyonda Kars- Erzurum karayolu üzerinde durdurulan araçta G.K. isimli şahsın üzerinde 3,45 gram uyuşturucu madde ve 1 adet payp ile araç sahibi A.Y. isimli şahısta ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçildi.
Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - KARS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sarıkamış'ta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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