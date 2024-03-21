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Sarıkamış'ta zehir tacirlerine operasyon kamerada

KARS - Sarıkamış'ta zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sarıkamış'ta narkotik dedektör köpeği Daxo'nun katımlıyla uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 1 ikametgahta yapılan aramada; 7 parça halinde toplam 75,28 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, bin 35 lira suçtan elde edilen gelir, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kağıt, 4 cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli O.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen O.G. çıkarıldığı mahkemece, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.