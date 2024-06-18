Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu'dan yangın açıklaması - Son Dakika
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Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu'dan yangın açıklaması

Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde çıkan yangın hakkında Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu açıklama yaptı. Yangının kontrol altına alındığını belirten Aksu, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

18.06.2024 02:13
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Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu'dan yangın açıklaması

İSTANBUL - Sarıyer Ferahevler Mahallesi Balabandere Caddesi'nde akşam saatlerinde otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alınırken Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu yangın ile ilgili, "Yangın şu anda tamamen kontrol altına alınmış durumda. Arada bir alevin artması vatandaşlarımızı endişelendirmesin" dedi.

"Bir talihsizlik oldu hepimize geçmiş olsun"

Olay yerine gelen Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, "Burası, budanan ağaçların ve toplanan çalıların atıldığı bir alan. Biz bunu büyükşehir belediyemizle bayramdan önce görüşmüştük. Bayramdan sonra da burayı, büyükşehrin atık toplama alanına deplase edecektik. Bir talihsizlik oldu. Bugün akşamüzeri burada bir yangın çıktı. Fakat, itfaiye ekiplerimiz olsun İSKİ, Büyükşehir, Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık olduğu gibi herkes seferber oldu. Şu anda tamamen kontrol altına alınmış durumda. Arada bir alevin artması vatandaşlarımızı endişelendirmesin, iş makineleriyle alttaki kısımların da soğutulması amacıyla yapılan bir çalışma. Birkaç saat daha bu söndürme, soğutma çalışmaları devam edecek. Hepimize geçmiş olsun. Endişelenecek bir durum yok. Ölen yaralanan yok. Yangının neden çıktığıyla ilgili şu an elimizde bir veri yok. Kaç metre olduğunu bilmiyoruz. Yıllar boyu bu depolanmış. Belki içinde gazlar oluşmuş, onların da etkisi olabilir. O nedenle bilim insanlarıyla da bir araya gelip daha detaylı bir açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu'dan yangın açıklaması - Son Dakika

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