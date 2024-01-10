Sarıyer'de 4 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi

İSTANBUL - Sarıyer'de deniz polisi tarafından bu sabaha karşı düzenlenen operasyonda 4 buçuk ton kaçak midye ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, Sarıyer ilçesi Sakıp Sabancı Caddesine yakın kıyıda kaçak midye avcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalarda, deniz kenarından kıyıya çuvallar içinde midye atıldığını tespit eden polis, bir kısmı 200 kadar çuvalın içinde, bir kısmı ise açıkta 4 buçuk ton ağırlığında kaçak ve yasak bölgede toplanmış midye ele geçirdi. Olayla bağlantılı M.G., A.G., C.G. ve M.Ö.G. isimli 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan kaçak midye avcıları hakkında yasak yerde mide avcılığı yapmaktan işlem başlatıldı. Şüphelilere toplam 104 bin 968 lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen 4 buçuk ton midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi. Öte yandan çuvallar dolusu midyelerin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde piyasaya sürülmek için toplandığı anlaşıldı.