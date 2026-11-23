Sarıyer'de aslan arama çalışmasında ekipler uyuşturucu iğne atan tüfekle bekletiliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de dün akşam başlayan firari aslanı arama çalışmaları geniş bir alanda sürüyor. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken aslanı arama çalışması kapsamında ekipler, uyuşturucu iğne atan tüfekle hazır bekletiliyor.
Sarıyer'de aslanının bulunma ihtimaline karşın ekipler, uyuşturucu iğne atan tüfekle hazır bekletiliyor.
Sarıyer'de dün akşam saatlerinde başlayan firari aslanı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler çalışmaları geniş bir alanda gerçekleştirirken, bölgede güvenlik önlemleri de alındı. Aslanı arama çalışması kapsamında ekipler, uyuşturucu iğne atan tüfekle de hazır bekletiliyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?