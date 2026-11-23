Sarıyer'de aslanının bulunma ihtimaline karşın ekipler, uyuşturucu iğne atan tüfekle hazır bekletiliyor.

Sarıyer'de dün akşam saatlerinde başlayan firari aslanı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler çalışmaları geniş bir alanda gerçekleştirirken, bölgede güvenlik önlemleri de alındı. Aslanı arama çalışması kapsamında ekipler, uyuşturucu iğne atan tüfekle de hazır bekletiliyor.