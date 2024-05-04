Sarıyer'de drift atan sürücü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de drift atan sürücü yakalandı

Geniş Video İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Sarıyer'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı ve ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı.

04.05.2024 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de drift atan sürücü yakalandı

Sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı

İSTANBUL - Sarıyer'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı. Yakalanan sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygulanarak ehliyeti 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 29 Nisan günü bir şahsın drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ilişkin görüntünün paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde Sarıyer Zekeriya Yolu üzerinde aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsünün C.Ö.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanan araç sürücüsüne yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü C.Ö.T.'nün sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

Sarıyer\'de drift atan sürücü yakalandı
Kaynak: İHA

Sarıyer, trafik, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de drift atan sürücü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 Kahire’den sonuç çıkmadı Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak Kahire'den sonuç çıkmadı! Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak
23:15 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi
22:34 Meteoroloji’den 18 şehre sarı kod uyarısı Meteoroloji'den 18 şehre sarı kod uyarısı
22:01 Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı Konum bilgisini komiser vermiş Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Konum bilgisini komiser vermiş
21:27 Şırnak’ta sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı Şırnak'ta sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı
00:05 Al-Nassr, Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda’yı 6-0 yendi Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda'yı 6-0 yendi
23:06 Olayların faturası kesildi EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya ceza Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza
22:32 Maç bitti, saha karıştı Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi
22:04 Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü
21:29 Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu
21:20 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı iddiası doğru değil Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı iddiası doğru değil
20:59 Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu
20:21 Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Kahire’de Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Kahire'de
20:18 Adana’da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 00:55:35. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de drift atan sürücü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement