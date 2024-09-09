Sarıyer'de kökünden kopan ağaç araçların üzerine devrildi, sürücüler korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika
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Sarıyer'de kökünden kopan ağaç araçların üzerine devrildi, sürücüler korku dolu anlar yaşadı

Sarıyer'de bir ağaç, kökünden koparak yoldan geçen araçların üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

09.09.2024 00:36
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Sarıyer'de kökünden kopan ağaç araçların üzerine devrildi, sürücüler korku dolu anlar yaşadı

İSTANBUL - Sarıyer'de bir ağaç, kökünden koparak yoldan geçen araçların üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuruyan bir ağaç, yoldan geçen 2 aracın üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi sonucunda 34 BS 9717 Mercedes marka aracın camının çatlaması sonucu hasar oluştu. 34 BOB 354 plakalı Skoda marka diğer araçta ise ufak çizikler meydana geldi.

Diğer ağaç da riskli bulunması sebebiyle kesildi

Yaşanan olay sonrası araç sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi geldi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince devrilen ağaç yoldan kaldırıldı. Camı çatlayan diğer araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayda şans eseri ölü ya da yaralı olmazken, devrilen ağaç yetkililer tarafından yoldan kaldırıldı. Ayrıca yola devrilen ağacın yanındaki diğer ağaç da riskli bulunması sebebiyle kesildi.

"Ağaç araçların üzerine devrildi"

Ağacın araçların üzerine devrildiğini gören Asiye İşleyen, "Benim burada sattığım fındıklarım vardı. Onları düzenledim ve arkaya doğru yürüdüm. Siyah araba ve hasar alan diğer araba karşılıklı şeritlerden gelirken ağaç birden siyah arabanın üzerine düştü. Siyah arabanın camı patladı. İçerisindeki bayanı arabadan indirdik kendisi çok korkmuştu ve ayağına ufak bir parça gelmişti. Ağacın bu halde olduğunu biliyorlardı. Durumun böyle olduğu her yere söylendi" diye konuştu.

"Kadını arabadan çıkarttıktan sonra yetkilileri aradım"

Yetkilileri aradığını söyleyen Yılmaz Eğbil ise, "Ben aşağıya yürüyordum ve ağacın birden siyah arabanın üzerine devrildiğini gördüm. İçerisinde kadın vardı onu dışarı aldık, kadın çok kötüydü. Ağacın böyle olduğu biliniyordu biz haber vermiştik devrilmeden önce bunu belediyede biliyor, muhtarımıza bile söyledik. Ormancılara söylediğimizde elimizden bir şey gelmiyor dediler. Kadını arabadan çıkarttıktan sonra yetkilileri aradım. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler" dedi.

"Üzücü olan şey, daha önceden yetkililere haber verilmesine rağmen önlem alınmaması"

Ağacın devrilmesiyle aracı zarar gören sürücü Muhammed Bayram, "İşim için Maslak tarafına gidiyordum. Aniden bir karartı gördüm ve ses duydum. Kaza yaptığımı, yandaki arabaya çarptığımı zannettim ve kenara çektim. Hanımefendinin aracında ciddi hasar vardı. Benim aracımın da sol tarafında hasar oluştu. Burada üzücü olan şey, daha önceden yetkililere haber verilmesine rağmen bu durum için önlem alınmaması. Bu yol boyunca birçok dönemeçte görüşü kesecek şekilde büyüyen ağaçlar var. Bu ağaçlardan kaçınmak için bazen yan şeride doğru da giriliyor. Bunların sürekli kontrol edilip görüşün açılması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Acil Durum, İstanbul, 3-sayfa, Sarıyer, Güncel, trafik, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de kökünden kopan ağaç araçların üzerine devrildi, sürücüler korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika

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